Скандальне затримання працівників ТЦК в Одесі: суд обирає фігурантам запобіжні заходи

На суді стало відомо, що у потерпілого, в якого військовослужбовці ТЦК вимагали гроші, зламане ребро.

В Одесі суд обирає запобіжні заходи співробітникам районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких затримали 21 квітня за підозрою у розбійному нападі та викраданні людини. Про це УНІАН повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

За її словами, щойно Хаджибейський районний суд Одеси відправив під варту чоловіка, 1997 року народження.

"Він – стрілець районного ТЦК... За клопотанням прокуратури його взято під варту без права на заставу строком на 60 днів", - сказала речниця.

Вона уточнила, що саме за такий запобіжний захід клопотали представники прокуратури.

"Таким чином, суд задовольнив наше клопотання", - наголосила Верба.

Речниця додала, що всім п’ятьом фігурантам інкримінують дві статті ККУ – позбавлення волі людини та розбійний напад, вчинений групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України).

Другий фігурант, якому зараз обирають запобіжний захід, теж служить стрільцем, йому 26 років.

За словами Верби, яка перебуває в залі суду, медичною експертизою підтверджено, що потерпілому, з якого "вибивали" гроші, зламали ребро.

Згодом вона повідомила, що суд постановив взяти під варту другого фігуранта справи.

Затримання п’ятьох працівників ТЦК в Одесі: деталі

Вдень 21 квітня в Одесі з застосуванням зброї на очах багатьох очевидців СБУ затримала два мікроавтобуси, в яких перебували працівники районного ТЦК та СП. Зазначалося, що вони вимагали 30 тис. доларів у чоловіка.

Згодом у правоохоронних органах підтвердили затримання п’ятьох осіб, серед яких четверо – представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Пересипського району, які вимагали гроші у людей та погрожували відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі.

За даними СБУ, "вибивання" коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць. Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям, тому спецпризначенці відкрили вогонь по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання.

За інформацією Одеської обласної прокурати, потерпілого 21 квітня викрали на вулиці Прохоровській, силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів.

