Тендер оголосили 16 червня.

У Борисполі оголосили тендер на будівництво флагштоку на майже 5 мільйонів гривень.

На сторінці оголошення у електронній системі публічних закупівель Prozzoro йдеться, що флагшток Державного Прапору України мають встановити на території Книшового меморіального паркового комплексу. Замовником є комунальне підприємство "Виробниче управління комунального господарства".

Тендерні пропозиції приймають до 25 червня, наступного дня має розпочатися аукціон. Очікувана вартість - 5 018 000 гривень.

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Відзначимо, що на цю суму можна купити значну кількість дронів фірми DJI, більш відомих як "мавіки". Так, на сайті реселерів один квадрокоптер продається за ціною 99 тисяч гривень. Відповідно, на 5 018 000 гривень можна купити 50 коптерів.

Сумнівні тендери під час війни

Нещодавно Олександрівська селищна рада оголосила тендер на закупівлю тренажерів та іншого спортивного інвентарю на суму 1 581 352 гривень.

У Києві хотіли закупити для укриттів барабанивартістю майже 900 тисяч гривень, щоб діти могли "психологічно розвантажитися" під час тривог. Після скандалу у мережі цей договір розірвали.

Також у столиці чиновники вирішили закупити для сховищ електричні сковорідки за 1 200 000 гривень та електричні овочерізки за 130 000 гривень.

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