У селі Довгеньке на межі Харківщини та Донеччини точилися запеклі бої, тут немає жодного вцілілого будинку.

На Харківщині люди вертаються до потрощених домівок, вигрібають сміття після окупантів та потроху відновлюють житло. У селі Довгеньке біля Донеччини родина власноруч звела новий будинок із того, що залишили після себе окупанти.

У сюжеті ТСН журналісти показали двоповерхову новобудову - цей дім родина Князєвих звела лише за місяць з безкоштовних будівельних матеріалів від росіян. З ящиків окупантів вийшло два поверхи і чотири кімнати.

"Ящики всі скручені, всередині - крихта з пінопласту. Там ще є мінвата. А з того боку зашивається профілем. Його не буде ні жук їсти, нічого, тому що воно оброблене", - каже господар будинку Ігор.

У Довгенькому на межі Харківщини та Донеччини навесні точилися запеклі бої. В окупантів село кілька разів відбивали наші військові, тут немає жодного вцілілого будинку.

Деокупація Харківщини

Сили оборони України на початку вересня 2022 року провели успішний контрнаступ на Харківщині. 14 вересня Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

Понад п’ять місяців близько 150 тисяч українців жили в окупації. Росіяни знущалися з місцевих жителів, у населених пунктах було виявлено не одну катівню.

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