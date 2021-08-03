На акцію прийшли декілька сотень людей, багато з них принесли біло-червоні-білі прапори Білорусі та тримали у руках фото загиблого білоруського активіста.

Під посольством Білорусі відбулася акція пам’яті Віталія Шишова.

Як передає кореспондент УНІАН, в Києві на вулиці Коцюбинського біля посольства Білорусі відбулася акція пам’яті Віталія Шишова, якого сьогодні зранку знайшли повішеним в лісопарковій зоні в Святошинському районі Києва.

На акцію прийшло декілька сотень людей. Багато з них очевидно є громадянами Білорусі, оскільки виступали на акції білоруською мовою.

Люди, які прийшли на акцію, переконані, що про самогубство Шишова у жодному разі не може бути й мови, вони впевнені, що його вбили спецслужби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка, який називає себе президентом цієї країни.

Також вони закликали українську владу розірвати дипломатичні стосунки з самозваною владою Білорусі, розслідувати злочин проти Шишова та покарати його вбивць.

Учасники акції вигукували гасла білоруською мовою "Герої не вмирають, допоки про них пам’ятають!", "Живе Білорусь!".

Окрім того, слід зазначити, що люди, які особисто були знайомі з Шишовим, заявили, що він був цілеспрямованою, життєрадісною людиною і не мав жодних підстав для самогубства.

Наприкінці акції її учасники запалили фаєри, а також поклали квіти до місця пам'яті Шишова навпроти будівлі посольства Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним сьогодні зранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Автор: Дмитро Хилюк