Вони можуть бути причетними до вбивства ще трьох українців.

Слідство ідентифікувало двох бойовиків "ЛНР", причетних до розстрілу дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації частини Харківщини.

За інформацією прес-служби Харківської обласної прокуратури, обидва підозрювані служать у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ та є уродженцями Луганська. 33-річний є командиром цієї роти з позивним "Лев", інший — його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод".

Їм заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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За даними слідства, торік обидва підозрюваних перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій РФ. 22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там обшук. Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагались схилити письменника до співпраці з так званою новою владою.

"Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином", - сказано у повідомленні.

Проте 24 березня окупанти знову повернулись, і цього разу затримали тільки письменника. Командир роти "Лев" наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з м. Ізюм у напрямку с. Капитолівка.

Після звільнення Ізюма від загарбників на місці поховання понад 450 людей знайшли й тіло письменника.

Також вказаним бойовикам "ЛНР" інкримінують вбивство ще трьох цивільних чоловіків. Серед них — колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких російські загарбники затримали у лісі, коли потерпілі збирали шишки для розпалювання самовару та приготування чаю.

Зазначається, що людей утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палками по всьому тілу. Підозрюваних не зупинило навіть те, що одному із чоловіків було 76 років та він ледве пересувався.

"Після жорстоких тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капитолівці. Як і з вбивством Володимира Вакуленка, командир роти наказав своєму підлеглому застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами та руками до смерті", - додали у прокуратурі.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Наразі встановлено, що всі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими.

Що відомо про Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко – український дитячий письменник, автор 13 книг, серед них – збірки дитячих віршів, які він присвятив своєму сину.

Також Вакуленко – український громадський діяч, учасник Революції Гідності (був поранений у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року під час сутички з "тітушками").

Востаннє Вакуленка бачили живим 24 березня 2022 року. Того дня окупанти увірвалися до його будинку у с. Капитолівка на Харківщині та викрали чоловіка. Тіло письменника з двома кульовими отворами знайшли перехожі. Воно лежало біля дороги понад місяць. За наказом окупантів його поховали в Ізюмському лісі під номером 319. Після деокупації тіло Вакуленка вдалося опізнати за експертизою ДНК. Перепоховали письменника у грудні 2022 року.

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