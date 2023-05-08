Такі дії можуть нашкодити зниклим людям, наголошують в Мінреінтеграції.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликають українців не публікувати дописи з інформацією про зниклих безвісти рідних у соціальних мережах.

"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", – йдеться у повідомленні на сайті Мінреінтеграції.

Уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко закликає дотримуватися елементарної інформаційної безпеки. Зокрема, українців просять:

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не виставляти фото у військовій формі;

не вказувати номери частин;

не вказувати звання та решту персональних даних зниклих безвісти осіб.

Водночас люди, які втратили звʼязок із рідними, можуть звернутися до Уповноваженого з питань зниклих безвісти чи до решти профільних відомств.

Розшук зниклих безвісти українців: що відомо

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що зараз Офіс уповноваженого проводить розшук приблизно 7 тисяч людей. Йдеться про тих, чиї родичі чи знайомі звернулися до Офісу.

Водночас у МВС називають значно більші цифри. Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив, що від початку вторгнення Росії в Україну було зареєстровано 101 543 факти щодо зниклих безвісти осіб, але більшість вдалося розшукати. Станом на початок травня зниклими безвісти вважалися 23 760 українців.

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