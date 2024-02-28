Негативне ставлення переважає в українців до Росії, Білорусі, Ірану, Китаю, Угорщини.

Найбільшим рекордсменом по негативному ставленню українців серед іноземних політиків є президент Росії Володимир Путін.

За даними соціологічного опитування, що проводилося Центром Разумкова, переважає негативне ставлення до Володимира Путіна (96% відповіли, що ставляться до нього негативно), так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка (92%), прем’єра Угорщини Віктора Орбана (69%), лідера Китаю Сі Цзіньпіна (64%).

Також частка тих, хто негативно ставиться до президента Туреччини Реджепа Ердогана (42%), перевищує частку тих, хто ставиться до нього позитивно (38%). Це ж само стосується прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (відповідно 29,5% і 14%).

Відео дня

Більшість опитаних висловлюють позивне ставлення до президента США Джо Байдена (78%), президента Польщі Анджея Дуди (76%), президента Франції Емманюеля Макрона (62%), президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (60%), прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака (56%), канцлера Німеччини Олафа Шольца (55%), прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо (50%).

Відносна більшість опитаних висловлюють позитивне ставлення до президента Молдови Майї Санду (49%), прем'єр- міністра Польщі Дональда Туска (47%), глава уряду Італії Джорджи Мелоні (39%).

Відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Литви (91%), Латвії (90,5%), Великої Британії (90%), Німеччини (89%), Естонії (89%), Канади (88%), США (87%), Франції (86%), Чехії (86%), Польщі (86%), Нідерландів (83%), Молдови (81%), Японії (74%), Грузії (72%), Ізраїлю (65%), Румунії (64%), Азербайджану (61%), Вірменії (57,5%), Словаччини (56%), Туреччини (55,5%).

Стосовно Індії, то частки тих, хто ставитеся до неї позитивно (37%) і тих, хто ставиться негативно (40%).

Негативне ставлення найчастіше висловлюється до Росії (95% опитаних ставляться до неї негативно), Білорусі (87%), Ірану (82%), Китаю (72,5%), Угорщини (59%).

Негативне ставлення до Росії висловлює переважна більшість жителів усіх регіонів України — від 91% жителів Східного регіону до 98,5% жителів Західного регіону. Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, ставляться до Росії негативно 97%, серед тих, хто спілкується російською — 92,5%.

Як проводилось опитування

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Опитування проводилося методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). пом поселення).

Опитано 2000 респондентів.

Ставлення росіян до війни

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, попри погані економічні умови та рівень життя в Росії.

Як свідчать дані соціологічного опитування Національного центру дослідження громадської думки Чиказького університету (NORC), більшість росіян продовжує підтримувати злочинний режим свого диктатора та криваву війну, яку він розв'язав.

Соціологи опитали 1046 дорослих росіян, які проживають в Російській Федерації та окупованому Росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв'язку. 67% учасників схвалюють те, як Путін проводить зовнішню політику, і 58% схвалюють його внутрішню політику. 66% планують проголосувати за Путіна на майбутніх президентських виборах у березні.

Відносно високі рейтинги Путіна, схоже, зберігаються, навіть попри те, що відповідно до опитування росіяни незадоволені зростанням цін, яке спричиняє загальне погіршення умов життя. 63% учасників підтримують війну в Україні і що 64% респондентів розглядають війну як "цивілізаційну боротьбу між Росією і Заходом".

Вас також можуть зацікавити новини: