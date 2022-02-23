Після проходження тренінгу відвідувачі отримають сертифікат.

"Укрзалізниця" розгортає на найбільших вокзалах програму безкоштовного навчання домедичній допомозі для всіх охочих. Таке рішення було прийнято через зростання напруги в Україні.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Програма передусім охопить міста-мільйонники та населені пункти східного регіону, розташовані поблизу лінії розмежування, а також міста південних областей.

Навчання розраховані на людей без базової медичної освіти. Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступні та безкоштовні для всіх. На тренінгу можна отримати навички першої допомоги при критичних кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах, дорожньо-транспортних подіях чи пораненнях. Також там будуть навчати, як діяти при епілепсії, удавленні, утопленні, опіках, обмороженнях, травмах та інших небезпечних для життя ситуацій. Після проходження тренінгу відвідувачі отримають сертифікат.

Перелік міст, де проходять заняття, та дати тренінгів можна знайти на сайті "Укрзалізниця".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" через обстріли з непідконтрольних Україні територій на Донбасі змінила розклад руху одного з поїздів. З 22 лютого поїзд № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар.

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