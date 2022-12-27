Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що УПЦ Московського патріархату повинна або визнати свою приналежність до Російської православної церкви, або повністю розірвати звʼязок із нею.
В ефірі національного телемарафону Данілов наголосив, що після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого українці вимагають справедливості.
"Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі українцям", – наголосив секретар РНБО.
Крім того, Данілов закликав намісника Києво-Печерської лаври Павла звертатись не до президента Володимира Зеленського, а до своєї совісті.
"Ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять. Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін – сатана. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості", – додав секретар РНБО.
УПЦ МП в Україні
27 грудня Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України, закон "Про свободу совісті та релігійні організації". Він передбачає, що релігійні організації мають відображати приналежність до країни-агресора у своїй назві, тож вимога про перейменування УПЦ МП є конституційною.
Крім того, Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Знайдено чимало символіки СРСР та країни-окупанта.
Раніше також повідомлялося, що з України примусово виселять настоятеля Дубівського Свято-Ільїнського монастиря на Закарпатті. Священник УПЦ МП виявився громадянином Росії, який проживав в Україні нелегально.
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