Данілов закликав УПЦ МП визначитися зі своєю приналежністю.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що УПЦ Московського патріархату повинна або визнати свою приналежність до Російської православної церкви, або повністю розірвати звʼязок із нею.

В ефірі національного телемарафону Данілов наголосив, що після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого українці вимагають справедливості.

"Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі українцям", – наголосив секретар РНБО.

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Крім того, Данілов закликав намісника Києво-Печерської лаври Павла звертатись не до президента Володимира Зеленського, а до своєї совісті.

"Ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять. Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін – сатана. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості", – додав секретар РНБО.

УПЦ МП в Україні

27 грудня Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України, закон "Про свободу совісті та релігійні організації". Він передбачає, що релігійні організації мають відображати приналежність до країни-агресора у своїй назві, тож вимога про перейменування УПЦ МП є конституційною.

Крім того, Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Знайдено чимало символіки СРСР та країни-окупанта.

Раніше також повідомлялося, що з України примусово виселять настоятеля Дубівського Свято-Ільїнського монастиря на Закарпатті. Священник УПЦ МП виявився громадянином Росії, який проживав в Україні нелегально.

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