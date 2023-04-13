Тварини потребують нашої турботи та захисту, наголошують рятувальники.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій відповіли на закиди щодо недоречності витрачання часу на порятунок котів та собак і розповіли, як відбуваються рятувальні операції з хвостатими.

Там пояснили, що не може бути такого, що десь виникне пожежа, а підрозділ зайнятий порятунком чергового вуханя й не їде на виклик. Однак, наголошують рятувальники, за змоги ДСНС не відмовляє у допомозі тваринам, які її потребують.

"Хлопці виїжджають на такі виклики лише, коли немає інших. На місці у пожежній частині завжди лишаються ще авто та рятувальники, які готові виїхати на будь-яку надзвичайну подію. В пріоритеті рятувальників, в першу чергу, людські життя. Але ж… Якщо є можливість врятувати тварину, то чому б цього не зробити? Вони також відчувають біль, страх і потребують допомоги. Іноді вся надія лише на надзвичайників. І тут вже виникає питання: приректи бідосю на вірну загибель або врятувати?!", – йдеться в повідомленні.

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В службі також розповіли про один з останніх епізодів – порятунок кота, який застряв у вентиляційній шахті багатоповерхівки.

"Завдяки нашим хлопцям він тепер у безпеці, цілий та неушкоджений. Тож давайте будемо більш гуманними до наших менших друзів! Адже вони також потребують нашої турботи та захисту. До того ж, можливо, колись "мокрий носик-рятувальник" (це ми про наших службових собак) врятує вам життя", – додають в ДСНС.

Порятунок тварин під час війни

Під час повномасштабної війни в країні українці не забувають про порятунок братів менших – вивозять їх з-під обстрілів, рятують з обстріляних ворогом будинків.

Приміром, Тетяна Кірсоненко та її донька Оксана Шелудченко з прифронтової Костянтинівки на Донеччині під час евакуації на Черкащину вивезли кілька десятків хвостатих, серед яких – хворі коти та такі, яких тікаючи від атак росіян залишили власники.

Минулого місяця у Запоріжжі співробітники ДСНС після ракетного удару по житловій багатоповерхівці врятували собаку.А врятована в Бородянці кішка навіть опинилася в центрі скандалу через надмірну кількість охочих забрати її додому.

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