Задля виїзду необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад в Україну.

Про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на дані, отримані від Головного управління Військової служби та заступника Генштабу, викладені у відповіді на журналістський запит у Міноборони України.

Зазначається, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи. Військові не мають обмеження по часу відпустки і задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

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"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді на запит.

Декриміналізація СЗЧ - що відомо

8 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію СЗЧ. Так, військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, але потім добровільно повернулися до місця проходження служби, військова служба і дія контракту продовжується. Також поновлюються виплати та здійснення продовольчого, речового забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Як заявляє військовий юрист Тарас Боровський, 95% випадків самовільного залишення частин військовими - це штучно створені ситуації, що виникають через конфлікт між бійцем та командиром.

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