Також є ймовірність повного припинення газового транзиту через територію України до Європи.

Україна продовжує готуватись до можливих ударів росіян по критичній інфраструктурі протягом опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"По-перше, працюємо над захистом критично важливих об’єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії на той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні та генератори. Частину засобів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів. Нарешті, на крайній випадок розроблені та доведені до обласних військових адміністрацій алгоритми евакуації населення. Їх активують за наявності критичних інфраструктурних пошкоджень, які неможливо буде усунути протягом короткого терміну", - сказав Шмигаль.

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Також він додав, що є ймовірність повного припинення газового транзиту через територію України до Європи.

"Такого сценарію не можна виключати. Тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику впроваджують більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен із нас має з розумінням ставитися до цих викликів", - додав глава уряду.

Загроза для інфраструктури України - що відомо

Росія почала активніше завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури з 11 вересня, коли командуванню РФ вже не вдавалося приховати поразку своїх військ під Харковом.

Україна готується до того, що в зимній період росіяни знову вдаватимуть ударів по критичній інфраструктурі.

При Міненерго діє Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. Зокрема, він займається підготовкою до локалізації уражень інфраструктурних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів.

Крім цього, російські загарбники готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України. Як зазначають в українській розвідці, завдяки кібератакам ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення, з надією, що це призведе до уповільнення наступальних дій українських Сил оборони.

У свою чергу уряд виділив понад 4 мільярди гривень на швидке й критично необхідне відновлення інфраструктури населених пунктів, постраждалих від війни.

1 жовтня стало відомо, що окупанти ракетними ударами повністю вивели з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України.

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