Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком, зазначили в Мінкульті.

З 1 квітня в Україні під час воєнного стану поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"Мистецтво - це не тільки невидимий місток, що поєднує реальність і світ фантазій, а й справжні ліки проти душевних ран. Їх українці отримали так багато, що годі й полічити. Тому діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура - це м’яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності", - пояснив очільник МКІП Олександр Ткаченко.

Як пояснили в міністерстві, кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена. При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

Нагадаємо, війська Росії рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Суми та Дніпро.

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