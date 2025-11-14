Щомісяця, в середньому, реєструють 16 тисяч нових проваджень щодо СЗЧ.

Понад 161 тис. кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини (СЗЧ) відкрито за 10 місяців 2025 року.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Генеральної прокуратури України. Зазначається, що це у 4 рази більше, ніж за аналогічний період торік. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тис. нових справ про СЗЧ. Наразі до суду дійшло лише 5% справ.

Зокрема, як пише ресурс, 161 461 справи за самовільне залишення військової частини (ст. 407 Кримінального кодексу) зафіксовано за 10 місяців 2025 року. Це у 4 рази більше, ніж за той самий період торік.

"Кількість справ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом 12 місяців, тепер фіксується менш ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тис. нових справ про "самоволку", тоді як у 2024 році таких було близько 5 тис. на місяць, у 2023-му — лише 1,5 тис., а у 2022 році — всього 6 тис. за весь рік", - йдеться у повідомленні.

Водночас, мовиться, що попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 9,3 тис. військових — це близько 6% від усіх зареєстрованих справ, а до суду дійшли лише 5%. Для порівняння, ще у 2022 році кожна п’ята справа доходила до суду.

Ситуація з СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Офіс Генпрокурора розкрив статистику по СЗЧ. Зазначалося, що за період 2022-2024 роки з війська втекло менше людей, ніж за 10 місяців цього року.

А командир підрозділів операторів БпЛА, засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко розповів, що офіційно у жовтні в Україні самовільно залишили частини 21 602 військових, і це рекордна кількість. Він наголошував, що ці цифри - лише офіційні дані, насправді багато випадків СЗЧ чи дезертирства не реєструються.

