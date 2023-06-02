У період, за який комунальному підприємству заплатили, у 30 київських школах взагалі не надавали послуги з харчування.

Бюро економічної безпеки викрило київських посадовців, які під час повномасштабної війни у змові привласнили близько 4 мільйони гривень. За офіційними документами, ці гроші витратили на харчування дітей в столичних школах.

Як повідомили у відомстві, районна державна адміністрація у 2022 році перерахувала кошти за послуги з харчування для 30 столичних закладів освіти комунальному підприємству, яке взагалі не годувало дітей в цей період.

"Детективи БЕБ встановили, що РДА перерахувала кошти комунальному підприємству на підставі актів виконаних робіт, складених ще до укладання відповідного договору. А послуги з харчування для 30 столичних закладів освіти у згаданий період взагалі не надавались", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що про підозру у заволодінні 4 мільйонами гривень місцевого бюджету та підробці офіційних документів повідомили начальнику управління освіти однієї з районних державних адміністрацій Києва та керівнику комунального підприємства. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Навчання в школах Києва в умовах війни

2022/2023 навчальний рік в Україні проходив для дітей у кількох формах – очній, дистанційній, змішаній та сімейній.

У столиці для очного навчання дітей відкривали тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Учні закладів, де укриттів немає, навчалися в онлайн-форматі.

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