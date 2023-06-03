Держслужбовців взято під домашній арешт, а охоронця - під варту.

Трьом посадовцям та охоронцю поліклініки, затриманим після загибелі трьох містян через зачинене укриття, обрали запобіжні заходи. Держслужбовців взято під домашній арешт, а охоронця - під варту.

Усі запобіжні заходи обрано на два місяці. Як повідомляє Київська міська прокуратура, відповідні рішення сьогодні ухвалив Деснянський райсуд столиці.

Так, трьом службовим особам - першій заступниці голови Деснянської райдержадміністрації Ірині Алєксєєнко, директору медзакладу Олегу Шугалевичу та його заступнику Василю Десіку обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відео дня

Водночас, охоронця поліклініки Вадима Мошкіна суд арештував без альтернативи застави.

У прокуратурі нагадали, що за службову недбалість, яку інкримінують трьом посадовцям, загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, а за інкриміноване охоронцю залишення у небезпеці, яке призвело до смерті, - від 3 до 8 років ув’язнення.

"Слідчі дії тривають. За їх результатами буде надано правову оцінку й діям службових осіб КМДА", - уточнили прокурори.

Загибель людей через зачинене укриття в Києві

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Деснянському районі Києва під час російської ракетної атаки загинуло троє людей. Двоє жінок та дівчинка отримали смертельні поранення в результаті падіння уламків збитої ворожої ракети. Люди, які були разом із ними, згодом розповіли, що містяни вийшли зі своїх осель під час тривоги, щоб сховатися в укритті місцевої поліклініки, однак вона була зачинена.

Після трагедії правоохоронці затримали першу заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алєксєєнко, директора медзакладу, де розташоване укриття, Олега Шугалевича та його заступника Василя Десіка, а також охоронця Вадима Мошкіна. Посадовцям інкримінували службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків, а охоронцю - залишення у небезпеці, яке призвело до смерті людей.

За дорученням президента по всій країні, включно із Києвом, розпочалася перевірка укриттів.

Станом на ранок 3 червня по всій Україні перевірили вже близько 4,8 тисяч укриттів, майже 900 із них виявилися непридатними, а понад 250 - зачиненими.

Вас також можуть зацікавити новини: