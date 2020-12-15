Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко введений в Міжнародний зал боксерської слави.
Про це повідомляє "Братство Кличко".
Кличко став членом Міжнародної зали боксерської слави в результаті голосування членів експертного журі. Він був номінований вперше і обраний в перший же рік.
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Крім Кличка, до Зали слави також були введені американські екс-чемпіони світу Флойд Мейвезер і Андре Уорд.
Всього в категорії "Сучасні" були номіновані 42 боксери.
15 грудня були оголошені результати, а урочиста церемонія включення до Залу слави запланована на 10-13 червня 2021 року.
Кличко-молодший став другим українцем, який удостоївся такого визнання. Першим був його брат Віталій - він був включений до Зали слави в 2018 році.
Володимир Кличко: подробиці кар'єри
- На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.
- На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.
- За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).
- Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.
- У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.
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