Легендарний український боксер удостоївся визнання разом з двома американцями.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко введений в Міжнародний зал боксерської слави.

Про це повідомляє "Братство Кличко".

Кличко став членом Міжнародної зали боксерської слави в результаті голосування членів експертного журі. Він був номінований вперше і обраний в перший же рік.

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Крім Кличка, до Зали слави також були введені американські екс-чемпіони світу Флойд Мейвезер і Андре Уорд.

Всього в категорії "Сучасні" були номіновані 42 боксери.

15 грудня були оголошені результати, а урочиста церемонія включення до Залу слави запланована на 10-13 червня 2021 року.

Кличко-молодший став другим українцем, який удостоївся такого визнання. Першим був його брат Віталій - він був включений до Зали слави в 2018 році.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

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Автор: Антон Дудар