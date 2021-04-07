Володимир Кличко не сумує після відходу з боксу / фото xsport.ua
Український екс-чемпіон світу Володимир Кличко показав підписникам своє нове хобі - боксер вирішив навчитися керувати літаком.
Фото він опублікував в Instagram.
На знімку Кличко сидить в кабіні невеликого літака поруч з пілотом.
"Продовжую вчитися. Я не просто так кажу це", - написав Кличко.
instagram.com/klitschko
Нагадаємо, раніше промоутер назвав дві причини, через які Володимир Кличко може повернутися на ринг.
Читайте такожКнигу Володимира Кличка включили в освітню програму Гарвардського університету
Володимир Кличко: подробиці кар'єри
- На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.
- На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.
- За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).
- Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.
- У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.
- У грудні минулого року Кличко-молодший був включений в Міжнародний зал боксерської слави.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram