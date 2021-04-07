Екс-чемпіон світу вирішив освоїти вміння керувати літаком.

Український екс-чемпіон світу Володимир Кличко показав підписникам своє нове хобі - боксер вирішив навчитися керувати літаком.

Фото він опублікував в Instagram.

На знімку Кличко сидить в кабіні невеликого літака поруч з пілотом.

"Продовжую вчитися. Я не просто так кажу це", - написав Кличко.

Нагадаємо, раніше промоутер назвав дві причини, через які Володимир Кличко може повернутися на ринг.

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Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

У грудні минулого року Кличко-молодший був включений в Міжнародний зал боксерської слави.

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Автор: Антон Дудар