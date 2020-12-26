До топ-10 увійшли переходи Кріштіану Роналду, Дідьє Дрогба і Вейна Руні.

Перехід Кріштіану Роналду з "Спортінга" в "Манчестер Юнайтед" визнаний найкращим в історії англійської Прем'єр-Ліги.

Рейтинг топ-трансферів АПЛ (з моменту заснування ліги в 1992 році) склав Sky Sports.

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Роналду перейшов в "МЮ" в 2003 році за 12 мільйонів фунтів. З манкуніанцями за шість років він тричі виграв чемпіонат Англії і один раз Лігу чемпіонів.

Топ-10 трансферів в історії АПЛ

1. Кріштіану Роналду зі "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" (2003 рік)

2. Тьєррі Анрі з "Ювентуса" в "Арсенал" (1999)

3. Ерік Кантона з "Лідса" в "МЮ" (1992)

4. Френк Лемпард з "Вест Хема" в "Челсі" (2001)

5. Рой Кін з "Ноттінгем Форест" в "МЮ" (1993)

6. Дідьє Дрогба з "Марселя" в "Челсі" (2004)

7. Сол Кемпбелл з "Тоттенхема" в "Арсенал" (2001)

8. Вейн Руні з "Евертона" в "МЮ" (2004)

9. Венсан Компані з "Гамбурга" в "Манчестер Сіті" (2008)

10. Алан Ширер з "Блекберна" в "Ньюкасл" (1996)

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Автор: Антон Дудар