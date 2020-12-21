Golden Foot вручається футболістам старше 28 років за високі спортивні досягнення і внесок у розвиток футболу.

Нападник туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду виграв престижну нагороду Golden Foot.

Португальця оголосили переможцем ще на початку місяця, але приз вручили тільки 20-го грудня, пише ТСН.

Нагорода Golden Foot вручається футболістам старше 28 років за високі спортивні досягнення і внесок у розвиток футболу. Її переможці залишають відбитки своїх ніг на Алеї чемпіонів в Монте-Карло.

Сам Роналду прокоментував отримання престижної нагороди у своєму Instagram.

"Для мене велика честь виграти нагороду Golden Foot і увічнити своє ім'я на чемпіонському променаді в Монако поряд з найбільшими футболістами всіх часів! Хочу подякувати фанатам з усього світу за те, що вони проголосували за мене", - написав Роналду.

Роналду в 2020-му році

У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.

Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну.

Кріштіану Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.

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Автор: Олег Давигора