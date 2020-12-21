Нападник туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду виграв престижну нагороду Golden Foot.
Португальця оголосили переможцем ще на початку місяця, але приз вручили тільки 20-го грудня, пише ТСН.
Нагорода Golden Foot вручається футболістам старше 28 років за високі спортивні досягнення і внесок у розвиток футболу. Її переможці залишають відбитки своїх ніг на Алеї чемпіонів в Монте-Карло.
Сам Роналду прокоментував отримання престижної нагороди у своєму Instagram.
"Для мене велика честь виграти нагороду Golden Foot і увічнити своє ім'я на чемпіонському променаді в Монако поряд з найбільшими футболістами всіх часів! Хочу подякувати фанатам з усього світу за те, що вони проголосували за мене", - написав Роналду.
Читайте також"Дякую, король": гравець Динамо похвалився футболкою Роналду (фото)
Роналду в 2020-му році
- У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.
- Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну.
- Кріштіану Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram