Американець пообіцяв, що 10 липня саме його руку рефері підніме вгору як переможця.

Американець Дастін Пор'є зухвало пообіцяв знищити ірландця Конора Макгрегора в їхньому третьому бою, що відбудеться в рамках UFC 264 в Лас-Вегасі 10 липня 2021 року.

Слова бійця наводить ESPN.

"10 липня піднімуть мою руку, тому що я знову знищу Конора. Ця трилогія багато означає для мене, як в особистому, так і в професійному плані. Моя мета знову побити Конора та зберегти статус претендента номер один, битися за титул, і побачити на своїй талії чемпіонське золото. Це буде прекрасно", - поділився очікуваннями від майбутнього протистояння Пор'є.

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Раніше повідомлялося, що трилогія між Макрегором і Пор'є опинилася під загрозою зриву, ірландець збирався знайти собі іншого суперника, але в підсумку все вдалося залагодити.

Макгрегор - Пор'є: що було раніше

Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макрегора і взяв реванш.

Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги у 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.

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Автор: Артем Будрін