Попит на поточне покоління звичайних айфонів виявився слабшим, ніж очікував американський техногігант.

Виробник Apple обмірковує перегляд лінійки смартфонів iPhone 15, яка вийде в наступному році. Причиною тому стали незадовільні продажі моделі iPhone 14 Plus з 6,7-дюймовим дисплеєм, яка прийшла на зміну міні-варіації.

Як повідомляє видання MacRumors, посилаючись на відомого інсайдера yeux1122, наступне покоління молодших моделей iPhone буде доступно за зниженою ціною. Так, якщо 14 Plus оцінили в 899 доларів, то його наступник – iPhone 15 Plus – буде коштувати 799 доларів.

За словами джерела, якщо це станеться, то базова модель iPhone 15 теж подешевшає, щоб вона не перетиналася з цінником версії Plus. При такому сценарії iPhone 15 може бути оцінений не в 799, а в 699 доларів.

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Дві можливі стратегії розвитку iPhone 15

Якщо перша полягає в зниженні цін на стартові моделі, то друга передбачає зменшення різниці між базовими iPhone та iPhone серії Pro. Це планується зробити за допомогою новомодного вирізу Dynamic Island, який отримають iPhone 15 і 15 Plus. Таким чином, зовні смартфони стануть менш помітні.

Інформація yeux1122 перегукується з даними іншого відомого аналітика Росса Янга, який раніше говорив, що всі моделі iPhone 15 матимуть новий виріз Dynamic Island, який вперше з'явився в iPhone 14 Pro.

Відомо, що Apple в 2023 році розширить модельний ряд своїх смартфонів, представивши дорожчу модель iPhone 15 Ultra. З чуток, ціна на неї буде стартувати з 1299 доларів, що зробить її на 200 доларів дорожче, ніж iPhone 14 Pro Max. Така ціна буде "виправдана" титанової задньою панеллю, перископним телеоб'єктивом і реалізацією швидшого порту USB-C.

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