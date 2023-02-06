Додаток став брендом України у світі цифрових розробок. Успішна угода з його продажу може забезпечити український бюджет десятками мільйонів доларів, вважає Федоров.

Наразі щонайменше п'ять країн надихнулися успіхом українського цифрового додатка "Дія" й хочуть розробити власні аналоги в рамках цифровізації суспільства.

Як уточнив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Радіо Свобода, йдеться про можливе партнерство не лише з країнами ЄС. Українську розробку також хочуть отримати деякі країни Азії та Африки.

"По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу", - пояснив міністр.

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За словами Федорова, успішний продаж "Дії" може поповнити український бюджет на круглу суму, оскільки Мінцифри збирається просувати додаток в комплексі з іншими продуктами.

"Кожен з цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому мова може йти про мільярди гривень від однієї країни по впровадженню "Дії" за короткий період часу", - розповів він.

Додаток "Дія" - останні інновації

Нагадаємо, що офіційна презентація додатка "Дія" відбулася 6 лютого 2020 року під керівництвом Міністерства цифрової трансформації України. Поступово його вдосконалювали й вже зараз, окрім наявності електронної версії документів, додаток забезпечує українців безліччю додаткових функцій, чим спрощує їм життя.

Наприклад, там запустили програму "еОселя", що дозволяє українцям отримати державну пільгову іпотеку "онлайн".

Також українці незабаром зможуть дізнаватися, який державний орган запитував їхні персональні дані через "Дію".

Нещодавно на порталі запустили запис на бета-тестування послуги, яка передбачає подання заяви на отримання держдопомоги для сімей з дітьми.

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