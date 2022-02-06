Чим довше зволікаєте з походом в сервіс, тим дорожче обійдеться ремонт.

Тріщина на екрані смартфона – болючий "головняк", особливо серед власників iPhone. Попри це, багато хто продовжує користуватися гаджетом "до переможного", навіть не акцентуючи на тріщинах уваги.

Виникає бажання почекати, поки не підвернеться слушна нагода а/або гроші – але це помилка. Чим довше зволікаєте з походом у сервісний центр, тим дорожче обійдеться ремонт, розповів експерт Сергій Половніков.

Він пояснив, що рано чи пізно на екрані утворюється спотворення картинки, квадрати, пікселі, плями. При такому розкладі, найімовірніше, доведеться замінити матрицю екрана, а це коштуватиме близько ⅓ від вартості смартфона.

Також фахівець наголосив, що будь-яка тріщина автоматично позбавляє пристрій водостійкості. Тому якщо ж ви впустите в воду смартфон з розбитим екраном, шансів на реанімацію вже не буде. Процес поширення корозії прискориться і незворотно пошкодить всі компоненти пристрою.

При цьому він додав, що звертатися потрібно лише до авторизованих сервісних центрів. У них немає завдання нажитися на користувачах, і в них чіткі, стабільні розцінки.

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Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити зарядку смартфона. Ця "фіча" доступна для всіх телефонів, починаючи від старих кнопкових моделей і закінчуючи сучасними смартфонами, фаблетами і т.п.

Також писали про прості способи прискорити роботу смартфона. Іноді достатньо всього-на-всього очистити його від системного сміття та непотрібних файлів. Для цього можна використовувати як вмонтовані, так і сторонні застосунки.

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