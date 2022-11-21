У цьому ціновому діапазоні краще за інших собі показують пристрої китайських брендів, таких як Xiaomi, Honor і Oppo.

Редакція порталу Gizchina відібрала десятку найкращих смартфонів вартістю від $300 до $600, які були випущені за останні два роки, і які рекомендуються до покупки в 2022 році.

В даному ціновому діапазоні краще за інших собі показують пристрої китайських брендів, таких як Xiaomi, Honor і Oppo. Також знайшлося місце моделям Samsung і Google.

Смартфони до $300 – Galaxy A33 5G, Redmi Note 11, Note 10 Pro та Oppo Reno 7

Всі вони володіють непоганими характеристиками та здатні задовольнити більшість завдань користувачів при низькій вартості.

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У Galaxy A33 5G виділяють стильний дизайн і користувальницький інтерфейс One UI.

Redmi Note 10 Pro, випущений в 2021 році, досі користується великою популярністю завдяки AMOLED-екрану з частотою 120 Гц, відмінним часом автономної роботи та камері 108-Мп.

Oppo Reno 7 відрізняється від конкурентів задньою кришкою з екошкіри, яка запобігає появі відбитків пальців.

Redmi Note 11 майже нічим не відрізняється від тогорічного Note 10, але отримав покращений процесор і швидку зарядку за приблизно ті ж гроші.

Смартфони до $400 – Galaxy A53 5G і Honor 50

Ці телефони отримали досить продуктивне залізо, хороші екрани та камери. При цьому модель від Samsung отримала флагманську фішку – пластиковий корпус з пило- і вологозахистом за стандартом IP67.

Honor 50 примітний тим, що це перший смартфон незалежної від Huawei компанії, в яких знову з'явилися Google-сервіси.

Смартфони до $500 - Google Pixel 6 і Oppo Reno 8

Ці моделі виділяються на тлі інших завдяки своїм топовим камерам. Особливо це стосується смартфона Google – на думку оглядачів, у цій ціновій категорії кращих камер ви ніде не зустрінете.

Смартфони до $600 – Galaxy S21 FЕ і Xiaomi 11T Pro

У середньобюджетному сегменті Galaxy S21 FE і Xiaomi 11T Pro немає рівних. Вони зібрали в собі потужну "начинку", а також можуть похвалитися яскравими екранами, якісними камерами та хорошим часом автономної роботи.

При цьому Xiaomi 11T Pro пропонує швидку зарядку потужністю 120 Вт, завдяки якій смартфон набирає від 0% до 100% менш ніж за 20 хвилин.

До слова, якщо ви не так давно придбали новенький Android-смартфон, рекомендується приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційка від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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