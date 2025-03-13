Уже в найближчому майбутньому ці все більш людиноподібні машини замінять більшу частину рутинної людської роботи.

Стартап AgiBot з Китаю показав Lingxi X2 – гуманоїдного робота, який здатний виконувати різні складні завдання без попереднього навчання, використовуючи нову модель штучного інтелекту GO-1.

Інженери опублікували відео, в якому показано можливості Андроїда. Компактний помічник заввишки 1,3 м і вагою 33,8 кг використовує технологію узагальнення з нульовою вибіркою, що дає йому змогу керувати об'єктами в базових завданнях без будь-якої попередньої підготовки.

Одна з унікальних особливостей Lingxi X2 – його здатність кататися на велосипеді. Він чудово утримує рівновагу і сам крутить педалі. Крім того, X2 вміє їздити на самокаті та сігвеї і навіть виконувати танцювальні рухи.

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Використовувати його планують як помічника по дому, продавця в магазинах і аватара з віддаленим управлінням – коли підключається людина, на голові з'являється її обличчя. AgiBot також акцентує увагу на тому, що Lingxi X2 можна модифікувати для різних сфер, включно з охороною здоров'я та освітою.

Китайці навчили робота кататися на велосипеді: відео

На думку експертів, китайські робототехнічні компанії, хоча і випереджають Tesla в масовому виробництві, але розвиваються нарівні з американськими виробниками в галузі людиноподібних роботів.

Американські технологічні гіганти, зокрема, Tesla і NVIDIA, сильні в галузі маніпуляції верхніми кінцівками, виробництва мікросхем і хмарних обчислень, тоді як китайські компанії лідирують у сфері управління рухом, передових моделей штучного інтелекту і різноманітних застосунків.

Згідно із задумом розробників, такі Андроїди покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в супермаркетах та інші рутинні завдання. При цьому наголошується, що роботи не мають на меті відбирати робочі місця у самих людей. Ілон Маск обіцяє 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже 2025 року.

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