iPhone 14 отримає нову фіолетову забарвлення / джерело: AppleInside

До запуску лінійки iPhone 14 залишилося трохи більше ніж тиждень. Найбільший інтерес викликають Pro-моделі з новими вирізами в екрані, які замінять "чубок".

Згідно з наявними даними, ці смартфони будуть представлені в п'яти різних кольорах, які показали на "живих" фото.

За попередніми даними, в лінійці буде сріблястий, графітовий і золота версії майбутніх iPhone. Новими кольорами стануть синій і фіолетовий. Перший відрізняється від аналогічного в iPhone 13 Pro. Що стосується фіолетового, то він буде використовувати пастельний тон, на відміну від яскраво-насиченого 12-го айфона.

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Джерело: Weibo

Також джерела, пов'язані з китайським ланцюгом поставок, підтвердили, що фіолетовий колір iPhone 14 Pro має ефект градієнта, тобто відображає різні відтінки при різному освітленні та під різними кутами.

Джерело: Weibo

До речі, деякі інсайдери повідомляють, що iPhone 14 також отримає швидку зарядку на 30 Вт. Apple вже нібито направила на тести нові адаптери.

Нагадаємо, цієї осені у компанії Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже наступної середи, 7 вересня. Друга –  ймовірно, в кінці жовтня-початку листопаді. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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