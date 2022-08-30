Презентація новинок відбудеться вже наступного тижня, 7 вересня.

До запуску лінійки iPhone 14 залишилося трохи більше ніж тиждень. Найбільший інтерес викликають Pro-моделі з новими вирізами в екрані, які замінять "чубок".

Згідно з наявними даними, ці смартфони будуть представлені в п'яти різних кольорах, які показали на "живих" фото.

За попередніми даними, в лінійці буде сріблястий, графітовий і золота версії майбутніх iPhone. Новими кольорами стануть синій і фіолетовий. Перший відрізняється від аналогічного в iPhone 13 Pro. Що стосується фіолетового, то він буде використовувати пастельний тон, на відміну від яскраво-насиченого 12-го айфона.

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Також джерела, пов'язані з китайським ланцюгом поставок, підтвердили, що фіолетовий колір iPhone 14 Pro має ефект градієнта, тобто відображає різні відтінки при різному освітленні та під різними кутами.

До речі, деякі інсайдери повідомляють, що iPhone 14 також отримає швидку зарядку на 30 Вт. Apple вже нібито направила на тести нові адаптери.

Нагадаємо, цієї осені у компанії Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже наступної середи, 7 вересня. Друга – ймовірно, в кінці жовтня-початку листопаді. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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