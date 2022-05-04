Окупанти можуть увімкнути "паралельну" переадресацію - виклик може йти до абонента та на чужий номер.

Нажаль, нині окупанти мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України. Тому ворог може втручатися у роботу мобільного зв'язку.

Що це означає та як себе убезпечити, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупанти можуть увімкнути "паралельну" переадресацію. Якщо така функція спрацює, виклик може одночасно здійснюватися на два номери. Тобто дзвінок отримає не тільки безпосередній абонент, якому телефонують, а ще й ворог з чужого номера.

Як убезпечити себе від "паралельної" переадресації

ЦПД закликає українців перевірити наявність переадресації виклику у себе та у своїх близьких. Це можна зробити за допомогою сервісних кодів, які є універсальними та підійдуть до усіх телефонів.

*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.

*#43# виклик – статус послуги очікування виклику.

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.

*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

Також у Центрі протидії дезінформації радять користуватися месенджерами із захищеним шифруванням.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Держспецзв’язку запевняють, що російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму.

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