На Тернопільщині кількість безробітних зменшилась до 12,7 тисяч осіб

На обліку в центрах зайнятості Тернопілля станом на 1 квітня перебували 12 тис. 666 безробітних. Як повідомила заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська, це на 14,5% менше, ніж станом на 1 квітня 2015 року.

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Серед них 55,1% - жінки, 38,6% - молоді люди віком до 35 років, 57,2% - жителі сільської місцевості, 41,1% - робітники, 39,3% - службовці, 34,4% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Допомогу по безробіттю отримували 10 тис. 837 осіб. Середній розмір такої допомоги з початку 2016 року зріс на 18,8% і становив 1 тис. 462 грн.

Вона зазначила, що упродовж січня-березня 2016 року майже 2,6 тис. роботодавців області поінформували службу зайнятості про 9 тис. 172 вільних робочих місця та вакантні посади.

Проте, серед поданих вакансій лише 4,1% були із заробітною платою, що перевищує середньообласну, в той же час 9,5% - з мінімальною зарплатою. Порівняно з таким же минулорічним періодом кількість вакансій скоротилась на 11,6%.

На 1 квітня 2016-го актуальними були 1864 вакансії, у тому числі для робітників – 1197, для службовців – 493, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 174.

Найбільшим попитом на Тернопіллі користуються робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, кваліфіковані робітники з інструментом, працівники сфери торгівлі та послуг.

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На одне вільне робоче місце в середньому по області претендували 7 безробітних, проте в окремих районах кількість претендентів на одну вакансію була значно більша, зокрема, у Шумському – 37, Лановецькому – 25, Монастириському і Підгаєцькому – по 21.