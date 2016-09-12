На Тернопільщині згоріло 2 гектари лісових насаджень
В Гусятинському районі Тернопільської області згоріло 2 гектари лісових насаджень.
Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла вчора поблизу села Оришківці Гусятинського району.
За даними рятувальників, загорілася трава, після чого пожежа перекинулась на лісовий масив.
На гасіння було одразу направлено черговий караул 22-го державного пожежно-рятувального посту міста Копичинці та місцева пожежна команда з села Яблунів. Для підвозу води використовували три трактори з бочками загальною ємкістю 7 тонн.
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Також трактором з плугом було створено смугу, яка перешкоджала поширенню вогню.
Загалом на місці події працювали 15 рятувальників та 25 осіб місцевого населення.
Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів та місцевого населення вдалося ліквідувати пожежу та врятувати близько 9 гектарів лісу.
На місці пожежі загиблих та травмованих немає.
Причина та матеріальні збитки встановлюються.