На Тернопільщині згоріло 2 гектари лісових насаджень

Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла вчора поблизу села Оришківці Гусятинського району.

За даними рятувальників, загорілася трава, після чого пожежа перекинулась на лісовий масив.

На гасіння було одразу направлено черговий караул 22-го державного пожежно-рятувального посту міста Копичинці та місцева пожежна команда з села Яблунів. Для підвозу води використовували три трактори з бочками загальною ємкістю 7 тонн.

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Також трактором з плугом було створено смугу, яка перешкоджала поширенню вогню.

Загалом на місці події працювали 15 рятувальників та 25 осіб місцевого населення.

Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів та місцевого населення вдалося ліквідувати пожежу та врятувати близько 9 гектарів лісу.

На місці пожежі загиблих та травмованих немає.

Причина та матеріальні збитки встановлюються.