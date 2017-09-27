На Тернопільщині працевлаштували 220 демобілізованих

На Тернопільщині за 8 місяців 2017 року працевлаштували 220 демобілізованих. Як повідомили УНІАН в обласному центрі зайнятості, загалом на Тернопільщині упродовж січня-серпня 2017 року було зареєстровано 1 тис. 208 безробітних демобілізованих учасників АТО. З них 37 — мали інвалідність. Найбільше колишніх воїнів звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 191, Теребовлянського – 98 та Гусятинського районних центрів зайнятості – 93 особи.

Читайте такожНа Тернопільщині за 7 місяців працевлаштовано 209 демобілізованих військових

Цьогоріч уже працевлаштовано 220 демобілізованих військових, з них 4 – отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 11 – мають роботу за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 38 - повернулися на військову службу за контрактом, 64 – були забезпечені тимчасовими місцями праці».

Професійне навчання проходили 69 колишніх воїнів, з них, 7 колишніх воїнів навчались на тракториста-машиніста с/г виробництва, 5 – електрогазозварника, 5 - робітника фермерського господарства, 2 – кухаря, 1 – електромеханіка з ліфтів, 9 безробітних атовців підвищували кваліфікацію на курсах: «Налагодження обладнання для контролю електричних з’єднань кабельної в’язки автомобілів», «Сучасні технології та комплекс машин для вирощування основних с/г культур», «Сучасні технології вирощування с/г культур та агротехнічні заходи підвищення їх врожайності», 40 стажувалися безпосередньо на робочих місцях підприємств, установ та організацій. Після завершення навчання 53 атошники вже працевлаштовано.

За станом на 01.09.2017 для 390 недавніх воїнів АТО здійснюється пошук підходящої роботи, з них 9 - продовжують професійне навчання.

Труднощі щодо їхнього працевлаштування пов’язані з недостатньою кількістю вакансій з належною оплатою праці, частина атовців потребує медичної та психологічної реабілітації. Лише третина демобілізованих готова приступити до праці, кожен четвертий – через місяць і кожен третій – аж через півроку.