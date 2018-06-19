В Україні заборонили рекламу на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Водночас розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, тобто на визначеній території поблизу такого об’єкту, здійснюється на підставі дозволів уряду.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо збереження пам’яток культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» (№ 1553).

Як передає кореспондент УНІАН, закон підтримали 232 народних депутатів.

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Даним законом забороняється розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини забороняється.

Розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, тобто на визначеній території поблизу такого об’єкту, здійснюється на підставі дозволів уряду.

Законом передбачено, що з метою забезпечення збереження видатної універсальної цінності об’єктів всесвітньої спадщини навколо них встановлюються буферні зони, про затвердження яких центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, в установленому порядку інформує Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Межі та режими використання буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини визначаються відповідною науково-проектною документацією і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Відповідно до закону, проведенню містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні передує інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При цьому зазначається, що рекомендації Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні є обов’язковими для виконання при проведенні таких робіт.

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Відповідно до закону, управління об’єктом всесвітньої спадщини забезпечує орган управління, утворений або визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. При цьому управління об’єктом всесвітньої спадщини здійснюється на основі плану управління, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

У Прикінцевих та перехідних положеннях закону визначено, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом треба утворити або визначити органи управління об’єктами всесвітньої спадщини.

На об’єктах всесвітньої спадщини, щодо яких не затверджені плани управління та буферні зони до дня набрання чинності цим законом, плани управління та буферні зони затверджуються протягом року з дня набрання чинності цим законом.

Довідка УНІАН. До списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні внесено: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра; ансамбль історичного центру Львова; букові праліси Карпат; стародавнє місто Херсонес Таврійський; дерев'яні церкви карпатського регіону Польщі і України; резиденція митрополитів Буковини і Далмації та об’єкти геодезичної дуги Струве.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині ініціювали внесення Аккерманської фортеці у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.