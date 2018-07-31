Україна та Катар хочуть працювати над запуском прямого авіасполучення між Дохою і Львовом

В уряді Катару вважають перспективним розвиток співпраці з Україною в портовій та авіаційній сферах.

Україна і Катар мають намір вивчити на двосторонньому рівні можливість відкриття прямого авіаційного сполучення між Дохою (Катар) і Львовом.

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це йшлося в ході зустрічі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з міністром транспорту і комунікацій Держави Катар Джасімом Аль-Сулейті, який перебуває в Україні з візитом.

«Міністр транспорту і комунікацій Держави Катар Д. Аль-Сулейті зазначив, що перспективним для Катару є розвиток співпраці з Україною в портовій та авіаційній сферах. Під час переговорів він підтвердив намір розробити на двосторонньому рівні відкриття прямого авіаційного сполучення між містом Доха та Львовом», - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, Омелян підкреслив, що це вже третя протягом останнього часу зустріч з Катаром у сфері інфраструктури.

«Сподіваюся, 2019 рік стане роком успішного втілення наших планів, які не лише сприятимуть розвитку логістики та міжнародних транспортних коридорів через Україну, посилять двостороннє співробітництво в агропромисловому секторі, але і зможуть зміцнити партнерство і дружбу між Україною та Катаром», - зазначив Омелян.

У прес-службі повідомили, що в зустрічі також взяли участь в. о. голови Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс, в. о. заступника голови Державіаслужби Сергій Коршук, генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, керівник Офісу підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури Олександра Клітіна.

Як повідомляв УНІАН, катарська авіакомпанія Qatar Airways з 28 серпня 2017 року здійснює щоденні польоти з Дохи до українського столичного аеропорту «Бориспіль».

20 березня 2018 року Україна і Катар підписали угоду про взаємне скасування візового режиму.