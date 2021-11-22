Нові правила почнуть діяти вже з 1 грудня.

Австралія вперше з початку пандемії коронавірусу відкриває кордони. Власники австралійських віз, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть в'їхати в країну з 1 грудня.

Про це повідомляє The Guardian.

"Повернення кваліфікованих робітників і студентів до Австралії - важлива віха на нашому шляху повернення до буденності", - зазначив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Читайте такожАвстрія закриється для туристів мінімум до 3 грудняУ список громадян, яким дозволили в'їзд в країну входять:

власники студентської візи;

трудові мігранти;

особи, яким потрібно перебувати в країні за сімейними обставинами.

При цьому з 1 грудня в Австралію зможуть в'їхати повністю щеплені від COVID-19 громадян з Японії та Південної Кореї. Туристи з цих країн можуть не проходити карантин, якщо ПЛР-тест дасть негативний результат.

Влада Австралії з березня 2020 року ввела найжорсткіші правила карантину - країна повністю закрила свої кордони для туристів.

Коронавірус в Австралії

В Австралії карантинні обмеження є одними з найжорсткіших у світі. Однак 1 жовтня влада Австралії прийняла рішення відкрити державний кордон з листопада - вперше за останні півтора року. З березня 2020 року в Австралії діє одне з найсуворіших прикордонних правил у світі - залишати країну забороняється навіть її громадянам. Першими можливість виїжджати за межі Австралії отримають жителі тих штатів, де рівень вакцинації досягне 80%.

В Австралії був сплеск заражень"Дельта"-штамом коронавірусу. Спалах захворюваності спостерігається в двох найбільш населених штатах країни-Вікторії і Новому Південному Уельсі. А на острові Тасманія, де не реєструвалося жодного випадку захворювання протягом майже двох місяців (58 днів), зафіксовано новий випадок зараження.

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Автор: Анастасія Горбачова