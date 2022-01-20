18 січня 2022 року американські авіакомпанії заявили про негативні наслідки для авіації у разі розгортання поблизу аеропортів інфраструктури для 5G.

Найбільші міжнародні авіакомпанії заявили про скасування рейсів у США на тлі конфлікту з впровадженням 5G.

На даний момент про скасування рейсів заявили такі авіакомпанії як Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa і British Airways. Про це повідомляє CNN.

Авіакомпанія Emirates призупинила польоти:

в Бостон;

в аеропорт О'хара в Чикаго;

в аеропорт Форт-Уерт в Далласі;

у міжконтинентальний аеропорт імені Джорджа Буша в Х'юстоні;

у Маямі;

у Ньюарк;

в Орландо;

у Сан-Франциско;

в Сіетл.

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Авіакомпанія Air India призупиняє польоти:

між Делі та Сан-Франциско;

Чикаго та аеропортом Кеннеді.

Lufthansa скасувала рейс:

між Франкфуртом і Маямі.

Також авіакомпанія замінить літаки Boeing 747-8 на 747-400 на рейсах з Франкфурта в Лос-Анджелес, Чикаго і Сан-Франциско.

Авіакомпанії в All Nippon Airways і Japan Airlines:

Скасовують рейси в Штати, які планувалося виконувати на лайнерах Boeing 777. Замість цього рейси виконуватимуть на літаках Boeing 787.

Авіакомпанії США і 5G:

10 серпня 2021 року в США заявили про те, що зв'язок п'ятого покоління (5G) є "реальною загрозою" і несе в собі ризики для людей.

30 жовтня 2021 року Федеральне авіаційне управління США (FAA) висловило занепокоєння і заявило про те, що планує випустити ряд попереджень для пілотів і авіакомпаній щодо потенційного впливу мереж зв'язку п'ятого покоління (5G) на безпека польотів.

У FAA вважають, що вплив радіосигналу мережі 5G на прилади, такі як альтиметр, який визначає відстань між літаком і земною поверхнею, може привести до збоїв в системах управління повітряними суднами. Це пов'язано з тим, що верхній поріг частот для 5G 4,2 ГГц збігається з нижньою межею, використовуваним в авіації.

18 січня 2022 року американські авіакомпанії заявили про негативні наслідки для авіації в разі розгортання поблизу аеропортів інфраструктури для 5G. Представники авіакомпаній вважають, що техніка для 5G може вивести з ладу значну кількість широкофюзеляжних літаків.