Цього року зовсім не було масових групових заїздів до РФ.

Потік іноземних туристів до Росії за підсумками 2022 року обвалився на 90% порівняно з 2021 роком, коли у світі ще діяли обмеження на подорожі через коронавірус.

Як пише The Moscow Times, за даними гендиректора однієї з російських туркомпаній, у 2022 році туроператори прийняли лише кілька сотень іноземних туристів. До пандемії в Росію щороку приїжджали 300-400 тисяч іноземних туристів (з урахуванням індивідуальних та бізнес-туристів).

При цьому за офіційними даними спад туропотоку в РФ істотно нижчий. За рік до Росії приїхали 180-190 тисяч туристів, без урахування пострадянських країн, оцінили в Асоціації туроператорів Росії. У минулому році, за даними ФСБ, в Росію приїжджали 288 тисяч туристів, тобто зниження склало лише 34-37,5%.

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Як зазначає віце-президент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін, зокрема, цього року зовсім не було масових групових заїздів. Приїжджали тільки на ділові зустрічі, а також індивідуальні туристи.

Великим гравцям на в'їзному ринку вдалося залучити по п'ять-шість невеликих груп, уточнила в свою чергу гендиректор однієї з турфірм.

На думку учасників ринку, туристи перестали приїжджати в Росію з чотирьох причин: складності з оформленням віз, заборона на перельоти, неможливість використання міжнародних банківських карт, а також "негативний інформаційний фон навколо країни".

Наслідки війни Росії в Україні для російського туризму

Після початку Росією повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, багато країн світу запровадили жорсткі санкції проти російської цивільної авіації.

Зокрема, близько 40 країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній, а багато авіаперевізників світу припинили літати в Росію. Крім того, було зупинено дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

При цьому багато країн, серед яких Німеччина, США, Фінляндія, країни Балтії і чимало інших, рекомендували своїм громадянам не в'їжджати в Росію, а тим, хто там знаходиться, – покинути країну.

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