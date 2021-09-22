Згодом Марото спробував виправдатися й уточнити заяву.

Міністр туризму Іспанії Рейєс Марото назвав виверження на острові Ла-Пальма "чудовим дивом природи", заявивши, що "багато туристів хочуть насолодитися тим, що природа принесла на острів".

Про це пише L'essentiel.

Міністр додав, що пора робити катастрофу "туристично привабливою". Слова міністра викликали скандал в уряді й були розкритиковані його опонентами.

Марото нагадали, що ця "туристична пам’ятка" зруйнувала сотні будинків і змусила евакуювати тисячі мешканців.

Читайте такожУ Парижі публіці представили упаковану Тріумфальну арку (фоторепортаж, відео)Міністру дорікнули, що уряд зараз повинен працювати над порятунком людей, а не шукати фінансові вигоди з надзвичайної ситуації.

Згодом Марото спробував виправдатися й уточнити заяву, пояснюючи необдумані слова загальною розгубленістю через стихію.

Виверження вулкану на Канарах: що відомо

У неділю, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.

В результаті виверження на Канарських островах були знищені 183 будинки, а 6 тис. жителів острова Пальма довелося евакуюватися.

За даними Volcano Discovery, лавові потоки вже перетнули одне з шосе, що ускладнює проїзд транспортних засобів. Аеропорт Ла-Пальма також був закритий в перші години після виверження, оскільки шлейфи попелу зменшували видимість, але пізніше відновив свою роботу.

За словами вулканолога з іспанського географічного інституту Ставроса Мелетлідіса, виверження "відкрило" п'ять тріщин на схилі гори. Він зазначив, що не знає, як довго триватиме виверження.

Автор: Віолетта Орлова