Ryanair закриває свою базу в аеропорту Берліна

Водночас лоукостер суттєво скоротить кількість рейсів до столиці Німеччини.

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про закриття своєї бази в аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) з 24 жовтня 2026 року.

Як йдеться в заяві на сайті авіакомпанії, до того моменту з аеропорту будуть виведені сім літаків авіакомпанії, що базуються там – їх планують перевести в дешевші аеропорти інших країн ЄС, які скасували авіаційні податки, таких як Швеція, Словаччина, Албанія та Італія.

"Це прямий результат недавнього оголошення аеропорту Берліна про те, що він знову підвищить збори на 10% з 2027 по 2029 рік, тоді як і без того високі аеропортові збори зросли на 50% з початку пандемії COVID-19, незважаючи на те, що пасажиропотік Берліна скоротився на 30% – з 36 млн у 2019 році до 26 млн у 2025 році", – заявили представники Ryanair.

Одночасно лоукостер скасує близько половини рейсів із німецької столиці в зимовому розкладі на 2026-2027 роки.

"Ryanair, як і раніше, обслуговуватиме Берлін, але літаками, що базуються за межами Німеччини, і наш пасажиропотік у Берліні скоротиться на 50% – з 4,5 млн до 2,2 млн пасажирів у 2027 році", – заявив генеральний директор Ryanair DAC Едді Вілсон.

Згідно з повідомленням, усі пілоти та бортпровідники Ryanair, що базуються в Берліні, сьогодні вже отримали повідомлення про заплановане закриття бази з 24 жовтня 2026 року. Консультації з персоналом розпочнуться найближчим часом, усі члени екіпажу зможуть знайти альтернативні посади в інших аеропортах мережі Ryanair по всій Європі.

Одночасно в прес-службі авіакомпанії нагадали, що з 2019 року Ryanair закрила свої бази у Франкфурті, Дюссельдорфі та Штутгарті, а також припинила всі рейси до Дрездена, Лейпцига і Дортмунда – у всіх випадках причиною закриття називають "занадто високі аеропортові збори та податки".

Ryanair масово скасовує рейси в Європі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, ірландський лоукостер уже неодноразово скасовував рейси до аеропортів, у яких його не влаштовують суми податків і зборів. Найбільше дісталося Іспанії – загалом у 2025-2026 роках Ryanair скасував близько 3 мільйонів місць з різних регіональних аеропортів.

Крім того, з 29 березня 2026 року авіакомпанія офіційно припинила польоти на португальські Азорські острови.

Також Ryanair скорочував польотні програми в аеропорти Австрії, Італії, Німеччини та Латвії.

