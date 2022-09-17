Безвізовий доступ був запропонований росіянам на пробній основі для розвитку туризму та двосторонніх торговельних зв'язків.

Тайвань відмовився продовжувати дію безвізового в’їзду власникам російських паспортів.

Пробна програма була запроваджена в 2018 році, термін її дії закінчився 31 липня, повідомляє CNA із посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Загалом у програмі беруть участь також Таїланд, Бруней і Філіппіни, і для них безвізовий в’їзд продовжений до 31 липня 2023 року. А от Росію виключили з цього списку.

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Зазначається, що хоча ці три країни все ще є частиною пробної програми безвізового в’їзду, але на практиці вона не застосовується через обмеження Тайваню щодо прикордонного контролю через COVID-19.

У березні 2020 року Тайвань призупинив дію безвізових пільг для всіх іноземців, крім тих, хто має дозвіл на проживання в Тайвані, на тлі стрімкого поширення COVID-19.

Цього року Тайвань почав поступово скасовувати деякі свої обмеження, включаючи відновлення безвізового режиму для громадян 14 країн-союзників, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Нової Зеландії та кількох європейських держав.

До країн, подорожуючі з яких до пандемії могли приїздити до Тайваню без віз або отримуючи візу по прибуттю, але які все ще не відповідають оновленим прикордонним правилам, належать Чилі, Домініканська Республіка, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Нікарагуа, Сінгапур і Малайзія.

МЗС Тайваню повідомило CNA, що безвізовий доступ був запропонований росіянам на пробній основі для розвитку туризму та двосторонніх торговельних зв'язків.

Раніше УНІАН повідомляв, що дев'ять країн Європи, а саме - Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди, - більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Раніше 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Згідно з цим рішенням, відбулося збільшення візового збору для громадян РФ з 35 євро до 80 євро та збільшення термінів оформлення віз. Також відтепер їм доведеться під час оформлення візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. При цьому в пріоритеті будуть гуманітарні візи, тоді як зявки на туристичні візи розглядатимуться в останню чергу.

Водночас країни Балтії та Польща ухвалили рішення закрити в’їзд російським туристам. Тож вже з 19 вересня громадяни РФ із шенгенськими візами не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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