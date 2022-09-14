Влада країни розглядає як технології, так і інструменти.

Тайвань вивчає, як Україна використовує технології та інструменти передачі інформації під час війни з Російською Федерацією. Мова йде не тільки про супутники, а й про гумор.

Про це повідомляє REUTERS.

Китайські військові навчання навколо Тайваню минулого місяця посилили побоювання з приводу нападу.

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"Ми вивчаємо досвід вторгнення Росії в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається в режимі реального часу", - заявила глава нового міністерства з цифрових питань Тайваню Рейтер Одрі Тан.

За її словами, Україна ефективно доносила світу інформацію тапідтримувала високу якість зв'язку в режимі реального часу, що мало вирішальне значення.

"Це не тільки для нашого народу, а й для людей, які піклуються про нас у всьому світі, щоб ми могли заручитися підтримкою міжнародних друзів", - зазначила міністр.

Серед планів Тан щодо збереження зв'язку в разі атак Китаю - програма випробувань супутників вартістю 550 мільйонів тайваньських доларів, а це 18 мільйонів доларів, протягом наступних двох років для забезпечення Інтернет-послуг на Тайвані.

За її словами, мета полягає в тому, щоб підтримувати соціальну стабільність і працездатність систем управління Тайваню шляхом "миттєвого" перемикання на альтернативні форми зв'язку, такі як супутники на середній та нижній орбіті.

Кілька тайваньських компаній вже ведуть переговори з міжнародними постачальниками супутникових послуг.

"Ми публічно заявляємо, що наша стратегія - "гумор замість чуток". Як ми бачили на прикладі України, є також люди, які використовують ідеї навіть комедії, звичайно ж, інтернет-меми, щоб поширювати повідомлення, яке згуртовує людей", - заявила Тан

Варто відзначити, що Тан є активним користувачем Twitter з більш ніж 250 000 передплатників. Вона зазначила, що її не турбують онлайн-атаки, які включають звинувачення в сепаратизмі.

На питання про використання Китаєм соціальних мереж у своїй кампанії з обміну повідомленнями проти Тайваню в разі війни Тан сказав, що це вже відбувається.

Як раніше повідомляв УНІАН, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти Пелосі і її найближчих родичів санкція.

Тайвань 30 Серпня відкрив попереджувальний вогонь за китайським безпілотником. Через день військові сили острова збили Китайський дрон.

Нещодавно стало відомо, що на своїх військових навчаннях китайська армія імітувала удари по кораблях ВМС США. Вони можуть стати цілями в рамках захоплення смуги островів, що примикає до узбережжя Китаю.

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