Раніше ці майже не заселені італійські території були не цікавими для туристів, але COVID-19 може все змінити.

На планеті лишилося дуже мало місць, яким вдалося уникнути пандемії COVID-19. Навіть в Антарктиді зафіксовані випадки зараження. Але попри всі масштаби поширення, навіть після року пандемії лишилися місця, не ніколи не було і досі немає коронавірусу.

Про це пише CNN, додаючи, що ці території належать Італії, яка минулого року опинилася серед найбільш постраждалих від хвороби країн з найбільшою кількістю смертей в Європі. Тепер країна поділена на зони залежно від рівня зараження коронавірусом. Однак, кілька найбільш ізольованих островів, які належать Італії, лишаються куточками, досі вільними від COVID-19.

Італійські моряки кажуть: "Море може бути зрадливим, але воно також може стати твоїм найбільшим союзником". І ці слова особливо справедливі зараз, коли вода виконує роль природного бар'єра, який захищає мешканців цих островів від хвороби. Тож як живеться людям на відособлених, ідилічних островах Італії, поки весь світ страждає від пандемії?

Острів Ліноза

Острів розташований на півдорозі між Сицілією й Тунісом у Середземному морі. Цей крихітний вулканічний атол зазвичай не з'являвся на радарі мандрівників. Щоб потрапити на Лінозу, потрібно спочатку полетіти на острів Лампедуза, а там вже сісти на пором. Або ж можна сісти на пором в Порто-Емпедокле й вирушити в 12-годинну морську подорож до Лінози. Але, як пише CNN, важка дорога того варта. Попри те, що на Лампедузі були зафіксовані випадки зараження, на Лінозі досі не було жодного хворого на COVID-19. Від пляжу Поцолана, схожого на якийсь куточок на Марсі з чорним піском і сірчано-жовтими й червоними відливами до погаслого кратера Монте-Вулькано - острів переповнюють магічні краєвиди.

Фабіо Тучіо - один з 200 постійних мешканців Лінози. За його словами, з початку пандемії коронавірусу на острові нічого не змінилося.

"В цю пору року тут і так все схоже на локдаун. Робити особливо нічого. Все зачиняється окрім супермаркету, двох барів, аптеки й пошти. Піцу можна купити на виніс лише по суботах. Взимку люди вбивають час вдома, копаються на грядці чи ловлять рибу на крихітних човнах, щоб потім поїсти риби з сім'єю. Насправді тут нічого не змінилося", - каже він.

Місцеві одягають маски, коли зустрічаються з родичами чи друзями в барі, розташованому в тихій затоці. Головної площі тут немає. Тож і натовпи не збираються. Всіх відвідувачів, які не живуть на острові, просять здати тест на COVID-19 ще на поромі, перш ніж вони зійдуть на суходіл.

Читайте такожТуреччина збирається розпочати туристичний сезон у квітні"Море захищає від ризику зараження. Люди почуваються в безпеці, поки тут і справді немає хворих. Страх тримає нас напоготові", - сказав Тучіо.

Архіпелаг Треміті

На цьому архіпелазі, розташованому поблизу узбережжя Пульї, влітку зазвичай людно. Дайвери і любителі засмагати масово стікаються на Треміті. Взимку ж тут живе всього 200 людей. Зважаючи на смарагдово-зелену воду й гранітні скелі, можна легко зрозуміти, чому п'ять островів архіпелагу називають "Перлиною Адріатики".

Мешканці Треміті в основному живуть на двох головних островах - Сан-Нікола і Сан-Доміно. Ще три острови безлюдні. Грецькі міфи кажуть, що Діомед, який залицявся до Олени Троянської, створив архіпелаг, кинувши в море жменю каменів, які колись були частиною древнього міста. В материковій гавані Термолі, від якої до архіпелагу пливти на поромі всього годину, працює дуже жорсткий контроль. У всіх, хто прямує на острови чи вертається з них, перевіряють температуру тіла й документи. Люди на Треміті залежать від туризму. Тому зберегти свій дохід і водночас лишитися здоровими стало головною їхню метою в останні місяці.

Окрім рибальства і вирощування овочів місцеві жителі також готуються до цьогорічного літа, сподіваючись, що туристів буде більше, ніж в 2020-му.

"Ми не щасливчики. Ми просто дуже обережні у запровадженні правильних правил проти COVID-19. Зараз ми ретельно стежимо за всім, що відбувається у світі й сподіваємося на краще. Ми дуже хочемо відновити всю роботу, повернутися до "норми", яка була до пандемії, і готуємо Треміті до наступного літа. З нетерпінням чекаємо туристів", - сказав мер архіпелагу Антоніо Фентіні.

Острови Вулькано

Завдяки незайманим пляжам, прозорій воді й прекрасним краєвидам ці ідилічний острів завжди приваблював туристів. Тож пандемія завдала сильний економічний удар по місцевим жителям. Італія ненадовго відкрилася для мандрівників минулого червня. Але друга хвиля COVID-19 завдала потужний удар вже у жовтні, вигнавши більшість туристів. Тож прекрасний острів Вулькано лишився порожнім.

Після того місцеві постійно скаржаться, що туристи не приїжджають на острів, який називають "Жерлом Пекла". За час пандемії на Вулькано зафіксували лише один випадок зараження COVID-19. Але після того острів лишається вільним від хвороби. Італія продовжила заборону на пересування між регіонами. Тож, швидше за все, гостей тут не буде найближчим часом.

"Тут все фактично "вимерло" останнім часом. Туризм - це наше життя. Більшість з нам працюють лише в літні місяці. Але ми не скаржимось. Взимку тут зазвичай тихо. Тож в цьому плані пандемія не змінила сильно наше життя", - каже Марко Спіссо, який керує місцевими грязьовими купальнями.

На Вулькано живе приблизно 300 людей. Весь 2020 рік вони прожили без будь-який обмежень. Люди рибалили, гуляли, ремонтували будинки, зустрічалися (хоч і в масках) в місцевих барах і відпочивали вдома. Острів розташований дуже близько до Сицилії, яка сильно постраждала від коронавірусу. Але Вулькано вдається до цього часу лишатися в безпеці.

"Ми живемо спокійним й відносно безтурботним життям і почуваємося в більшій безпеці, ніж інші люди в інших куточках. В гавані Мілаццо регулярно проводять перевірки. Саме сюди прибувають пороми", - сказав Спіссо.

Острів Фелікуді

Читайте такожСтало відомо, які туристичні місця в Україні найбільше шукали в GoogleФелікуді - найбільш дикий і віддалений з усіх островів Еольського архіпелагу. І тут COVID-19 теж не вдалося розгулятися. Суднам часто тяжко пришвартуватися тут через непрості умови акваторії. Місцеві жителі раніше нарікали на це. Але тепер відсутність зв'язку зі світом розглядається як перевага. Острів'яни відчувають, що їм пощастило жити в ізоляції й подалі від хаосу, який принесла пандемія COVID-19.

"Для людства це жахливий час. Але я радий, що живу тут. Це ніби жити в іншому світі. Нам пощастило. Соціальне дистанціювання тут гарантоване. Завдяки теплому клімату взимку ми разом з дружиною часто вечеряємо під зоряним небом", - сказав житель Філікуді Пеппіно Тарано.

Острів Алікуді

Цей острів найбільш усамітнений з усіх в Еольському архіпелазі. Тут панує примітивна атмосфера. На цьому крихітному острові COVID-19 здається дуже далекою загрозою. Влітку Тарано керує тут готелем й рестораном. Але як і більшість місцевих закладів, взимку вони не працюють.

Читайте такожТут сезон тоді, коли зручно вам: секрети відпочинку в ДубаїНа Алікуді панує тиша. Забудьте про автомобілі, мопеди й навіть велосипеди. Тут взагалі немає доріг, лише брудні стежки, які простягаються на 25 кілометрів. Більш ніж 10 тисяч кам'яних сходинок з'єднують житлові будинки на цьому мальовничому хуторі. Віслюки - головний транспорт на острові. На Алікуді немає банкоматів, вишуканих крамниць, клубів чи магазинів з сигаретами. Вулиці тут не освітлені. Лише зірки вночі й природні світила вдень.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань