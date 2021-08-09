Через технічну несправність міст залишився відкритим.

У Лондоні поламався всесвітньо відомий розвідний Тауерський міст, через що автомобілі та пішоходи не можуть його перетнути.

Як повідомляє The Guardian, через технічну несправність міст залишився відкритим після проходження великого дерев'яного судна.

Читайте такожВражаюче видовище: один із символів Лондона показали на світанку (фоторепортаж)

Міст, що з'єднує центральну і південну частину Лондона, розвели в другій половині дня. Однак невдовзі поліція повідомила про закриття автомобільного та пішохідного руху по 127-річній "візитці" Лондона, оскільки через поломку міст залишився в піднятому положенні.

Поломка переправи через Темзу викликала затори в столиці Великої Британії. Місцева влада пообіцяла розв'язати проблему якомога швидше, а поліція закликала уникати цього району.

Тауерський міст: що відомо

Тауерський міст - комбінований підвісний і розвідний міст в центрі Лондона над річкою Темзою. Він був побудований у Вікторіанську епоху в готичному стилі і відкритий в 1894 році.

Це міст довжиною 244 м з двома поставленими на проміжні опори вежами висотою 65 м. Центральний проліт між вежами, довжиною 61 м, розбитий на два підйомних крила вагою більше тисячі тонн, які для пропуску суден можуть бути підняті на кут 83 градуси. Зазвичай міст розводять близько 800 разів на рік.

На сьогодні він вважається одним із найвідоміших мостів у світі, є одним із символів Лондона і Британії, і притягує туристів з усього світу.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій