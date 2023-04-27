У Валенсії розпочали роботу спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із відповідною символікою.

Державна міграційна служба України у співпраці з Міністерством внутрішніх справ розширює географію надання послуг ДП "Документ", у зв’язку з чим у іспанському місті Валенсія в тестовому режимі розпочали свою роботу спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу".

Як повідомляється на сайті МВС України, мобільні комплекси працюватимуть з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.

Обслуговування відвідувачів у Валенсії на період технічного старту здійснюється за "живою чергою". Запис до електронної черги здійснюватиметься після успішного тестування систем, про що буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті ДП "Документ". Наразі громадяни України можуть отримати у Валенсії послуги:

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оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

страхування.

Також згодом буде доступна і послуга з обміну водійського посвідчення, про запуск якої буде повідомлено додатково.

Звертається увага, що станом на 27 квітня 2023 року ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання і мають відповідну відмітку в паспорті. Їхніми питаннями займаються виключно в закордонних дипломатичних установах.

Як зазначається, після початку повномасштабної війни в Україні, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 170 тис. українських біженців знайшли свій тимчасовий захист на території Іспанії.

Де отримати документи за кордоном

З 23 травня 2022 року в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Станом на сьогодні окрім Іспанії, підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн і Берлін).

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