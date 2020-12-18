Про це міністр закордонних справ Туреччини сказав після перших переговорів у новому форматі взаємодії з Україною під назвою "Квадрига".

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляє, що у 2020 році Туреччину відвідало близько 1 млн українських туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві за підсумками перших двосторонніх політико-безпекових консультацій між Україною та Туреччиною у новому форматі під назвою "Квадрига".

"У цьому році близько мільйона українських гостей ми прийняли у Туреччині, і ми дуже щасливі через це", - сказав Чавушоглу.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зони: по прибуттю з Туреччини тепер доведеться йти на самоізоляцію

Україна і Туреччина: туризм

16 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що цього року Туреччину відвідали 500 тис. українських туристів попри пандемію коронавірусної хвороби.

Сьогодні, 18 грудня, в Києві відбулися перші переговори міністрів закордонних справ та оборони України та Туреччини у форматі "Квадрига".

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Віталій Саєнко