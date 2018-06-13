В Лондоні готуються до першої в історії "закордонної" виставки імені Фріди Кало (фоторепортаж)

Зокрема, на виставці можна буде побачити автопортрети найвідомішої мексиканської художниці та її особисті речі.

16 червня 2018 року в Музеї Вікторії і Альберта в Лондоні стартує виставка картин і особистих речей знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало.

Зокрема, тут можна побачити її "Автопортрет з мавпочками" (1945), численне вбрання та знаменитий протез в червоному чоботі.

Читайте такожВ Мексиці художники перетворюють похмурі будинки на величезні мурали (фоторепортаж)

Слід зазначити, що більшість з експонатів вперше експонуються за межами Мексики.

Мексиканська художниця Фріда Кало де Рівера (6 липня 1907 р. - 13 липня 1954 р.) зображала місцеву культуру, поєднуючи стилі кубізму, символізму та сюрреалізму. Найбільш відома своїми автопортретами.

Шанувальники художниці прицьому захоплюються її особистістю не менше, ніж творчістю. Для них вона стала серед іншого символом фемінізму і ЛГБТ-руху. Вражала вона і силою духу: все життя у Фріди Кало було слабке здоров'я - вона страждала на поліомієліт з шести років, а також перенесла серйозну автомобільну аварію в підлітковому віці, після якої їй довелося пройти численні операції. Однак попри це вона залишалася активною творчо та політично, а також намагалася жити яскравим та екстравагантним життям.

Зазначимо, Музей Вікторії і Альберта в Лондоні вважається найбільшим у світі музеєм декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Заснований в 1852 році.

До речі, раніше УНІАН.Туризм розповідав про топ-5 незвичайних музеїв світу.