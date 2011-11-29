На місці розкопок в заповіднику Буша щосуботи розкладається базар

Голова комісії з містобудування та благоустрою територій Вінницької обласної ради Микола Андрусишин подав депутатські запити з приводу зволікань органів місцевої влади щодо надання Державного акту на відведення земельної ділянки, через що невизначені його межі.

У 2003 році сільська рада с.Буша Ямпільського району прийняла рішення про розміщення на території музею місцевого ринку, який до теперішнього часу працює щосуботи. Більше того, ринок розміщений на місці, де проводились розкопки й знайдені цінні артефакти доби неоліту трипільської культури.

Крім того, жителі с.Буша стурбовані екологічною ситуацією, що сталась навколо річки Бушанка, яка протікає через все село, Державний історико-культурний заповідник «Буша», геологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення - урочище «Гайдамацький яр», які визнані Вінницькою обласною Радою перможцями у номінації «Сім чудес Вінниччини». Річка впадає у р. Мурафа, а в подальшому - в р. Дністер. Члени територіальної громади обурюються тим, що в усьому винен Моївський цукровий завод, який розташований на річці вище за течією в Чернівецькому районі і який відкритим способом скидає промислові отруйні речовини у річку.

«Я особисто побачив екологічні наслідки «діяльності» цього підприємства. На відстанні понад 100 м до річки від Гайдамацького яру відчувається різкий неприємний запах, а вода в річці має неприродній мутний колір, на якій збирається багато піни», - розповів про побачене депутат Вінницької обласної Ради та голова Вінницької облорганізації «УМ» Микола Андрусишин.

Члени територіальної громади, в тому числі кандидат біологічних наук Стигар В. М., розповіли, що раніше в річці водились риба й інші представники водного світу, жителі села водою з річки поїли худобу й птицю, використовували для поливу сільськогосподарських культур та господарських потреб. На теперішній час через скиди отруйних речовин вода в річці непридатна навіть для технічних потреб. Через сморід, який розповсюджується навкруги, люди уникають відвідувати об’єкти історико-культурної спадщини.

Враховуючи, що викладені у зверненні обставини вказують на кричуще порушення природоохоронного, екологічного законодавства, вони підлягають негайній перевірці та вжиття належних й невідкладних заходів реагування. У зв’язку з цим Микола Андрусишин зробив депутатські запити до всіх управлінь, що мають відношення до цієї проблеми: СЕС, Головного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Вінницькій області, Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, Управління культури та туризму Вінницької облдержадміністрації, Державного управління охорони навколишнього середовища у Вінницькій області, Вінницької міжрайонної природоохоронної прокуратури.