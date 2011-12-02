Інваліди Вінниччини отримуватимуть грошові компенсації за візки

До Міжнародного дня інвалідів заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Наталя Остапенко провела зустріч з місцевими ЗМІ.

Вона наголосила на тому, що міжнародна спільнота визначила День 3 грудня для того, аби привернути увагу суспільства до проблем інвалідів.

Загалом у Вінницькій області проживає 113 тисяч інвалідів, з яких 78 тисяч – це інваліди війни.

- В системі соціального захисту інвалідів війни є безліч проблем, - зазначає Наталя Сергіївна. – Є проблеми із санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни. Люди по 5-6 років стоять у черзі на отримання путівок, ця категорія має преференції в їх отриманні. Але мале місце такі випадки, коли доводилося повертати отримані путівки, тому що люди фізично не могли за станом здоров’я кудись їхати. Замість путівок ми виплачуємо компенсації, щоправда, суми втричі менше, ніж власне вартість путівок.

Протягом 2011 року в санаторно-курортних закладах оздоровилось 566 осіб, в тому числі 40 інвалідів війни за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Органи соціального захисту зазначають, що завдяки спільним пропозиціям структур соцзахисту та громадських організацій, Верховна Рада прийняла Зміни до закону «Про основи соціальної захищеності» щодо забезпечення інвалідними візками в грошовій формі. Причиною таких поправок стало те, що інваліди, часто-густо, чекаючи в черзі інвалідних візків, процедура виділення яких проходить тендер і займає певний час, отримують не те, що не відповідає їхнім потребам. Саме тому й було прийнято рішення законотворцями щодо отримання інвалідних візків у грошовій формі. «Буде визначено середню фіксовану вартість візка вітчизняного виробництва, і тоді інвалід придбає собі той, який йому потрібний», - зазначає Наталя Остапенко.