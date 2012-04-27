У Вінниці моніторять шість газет і два сайти

У Вінницькій області з лютого 2012 року проводиться моніторинг ЗМІ на предмет дотримання журналістських стандартів та публікації матеріалів із ознаками замовності (джинси) експертами «Інституту масової інформації» в рамках проекту «Українського освітнього центру реформ» за підтримки програми «У-медіа» міжнародної неурядової організації «Internews Network».

За результатами першого місяця моніторингу, як розповіли на засіданні у „Вінницькому прес-клубі” вінницькі експерти Наталя Болховська, Ірина Ярошинська та Юрій Пархомчук, середній бал-оцінка місцевих ЗМІ склав 3,81 із 6 можливих балів. Разом із місцевими експертами оцінку вінницьких ЗМІ в лютому проводили експерти з Донецька.

- Загалом, у порівнянні з іншими регіонами вінницькі ЗМІ виглядають на голову вище, - зауважив Юрій Пархомчук. – При цьому в наших журналістів ще є резерви і потенціал для росту. Проте, як і у всіх, вистачає й суб’єктивності при подачі тих чи інших подій.

У Вінницькій області з лютого 2012 року здійснюється оцінювання наступних 6 друкованих ЗМІ: «33-й канал», «РІА», «Реал», «Місто», «Вінниччина» та «Газета по-українські», а також двох он-лайн видань – «Вінниця-інфо» та «Моя Вінниця». При виставленні оцінок експерти керуються такими критеріями, як «баланс думок», «оперативність», «достовірність», «відокремлення фактів від коментарів», «точність», «повнота представлення фактів».

- Нашу область визначили однією із шести, де цього року здійснюється моніторинг ЗМІ регіональними та зовнішніми експертами, - сказала координатор проекту у Вінниці Наталя Болховська. - Так, у лютому зовнішній моніторинг вінницьких ЗМІ здійснювала експертна група з Донецька. У березні вінницькі ЗМІ оцінювали експерти із Автономної Республіки Крим.

- Майже у всіх виданнях найкраще представлена «оперативність», – констатувала експерт з моніторингу Ірина Ярошинська. – Але у всіх ЗМІ проблема із дотриманням балансу думок. У журналістів, я розумію, фізично не вистачає часу покопатись у проблемі і надати читачу інформацію у повному обсязі, але ж це не може слугувати виправданням.

Експерти також зазначили, що он-лайн видання зловживають «паркетними» матеріалами – тобто передруком прес-релізів органів влади без посилань на першоджерела.

Ще однією проблемою є рекламні матеріали, не промарковані належним чином. За словами Ірини Ярошинської, із 146 матеріалів, які оцінювали експерти, 11 віднесені до прихованої політичної реклами і 14 – до комерційної. Як зауважив при цьому Юрій Пархомчук, експерти інформують видання про поточну ситуацію з моніторингу і сайт «Моя Вінниця» відразу скоректував подачу подібних матеріалів, почавши з березня позначати їх чітко, як «Реклама».