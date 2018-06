Гайтана - у фіналі Євробачення

Гайтана, яка представляє на міжнародному пісенному конкурсі Україну, вийшла у фінал.

Разом з нею до фінальної частини сьогодні вийшли представники Литви, Боснії і Герцеговини, Сербії, Швеції, Норвегії, Македонії, Естонії, Мальти та Туреччини, які приєдналися до переможців першого півфіналу: Румунії, Молдови, Ісландії, Угорщини, Данії, Албанії, Кіпру, Греції, Росії та Ірландії.

Отже, в результаті півфіналів, які відбулися 22 і 24 травня, визначилася двадцятка фіналістів. Крім них на сцену Baku Crystal Hall у фіналі 26 травня вийдуть виконавиця з Азербайджану і п'ятьох країн - засновниць конкурсу (Німеччина, Іспанія, Великобританія, Франція та Італія).

1. Великобританія. Енгельберт Хампердінк. Love Will Set You Free

2. Угорщина. "Компакт Диско". Sound Of Our Hearts

3. Албанія. Рона Нішліу. Suus

4. Литва. Донні Монтелл. Love Is Blind

5. Боснія і Герцеговина. Майя Сар. Korake Ti Znam

6. Росія. "Буранівські бабусі". Party For Everybody

7. Ісландія. Грета Салоуме і Йонсі. Never Forget

8. Кіпр. Іві Адаму. La La Love

9. Франція. Анггун. Echo (You And I)

10. Італія. Ніна Дзіллі. L'Amore È Femmina (Out Of Love)

11. Естонія. Отт Лепланд. Kuula

12. Норвегія. Туджі. Stay

13. Азербайджан. Сабіна Бабаєва. When The Music Dies

14. Румунія. "Мандінго". Zaleilah

15. Данія. Солуні Самай. Should've Known Better

16. Греція. Елефтерія Елефтеріу. Aphrodisiac

17. Швеція. Лорін. Euphoria

18. Туреччина. Джан Бономо. Love Me Back

19. Іспанія. Пастора Сотер. Quédate Conmigo (Stay With Me)

20. Німеччина. Роман Лоб. Standing Still

21. Мальта. Курт Каллейя. This Is The Night

22. Македонія. Каліопі. Crno I Belo

23. Ірландія. Джон і Едвард Граймз. Waterline

24. Сербія. Желько Йоксимович. Nije Ljubav Stvar

25. УКРАЇНІ. ГАЙТАНА. BE MY GUEST

26. Молдова. Паша Парфеній. Lăutar

Переможців конкурсу, як і в минулому році оберуть за допомогою глядацького голосування та професійних журі в кожній країні.