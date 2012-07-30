Мільйони виводила в тінь фірма, зареєстрована на наркомана

Співробітники податкової міліції Вінниці викрили фірму, основною функцією якої було сприяння ряду підприємств в ухиленні від сплати податків та зборів до бюджету.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

На відкриті рахунки даної фірми, що існувала лише на папері, реально діючі суб’єкти господарювання направляли кошти за начебто придбаний у неї товар, який насправді купували в інших місцях за готівку і значно дешевше. Таким чином, паперова «одноденка» формувала валові витрати підприємствам. Через певний час фірма, як ключова ланка у ланцюгу виведення коштів у тіньовий обіг, мала б зникнути.

Оборудку вчасно виявили оперативні співробітники податкової міліції. Як з’ясувалося, фірма з сумнівною репутацією за адресою реєстрації не знаходиться. В ході відпрацювання були виявлені та вилучені фінансові документи, що свідчать про проведення операцій, чисті бланки документів з проставленими печатками та штампами цієї та інших сумнівних структур.

Встановили й особу керівника фірми. Засновник, директор та головний бухгалтер – 39-річний вінничанин – мав судимість за виготовлення та зберігання наркотиків і належить до так званих соціально неблагополучних прошарків населення. Податківцям пояснив, що фірму відкрив на власне ім`я за винагороду, однак реально діяльністю приватного підприємства ніколи не займався – періодично підписував чисті бланки за кілька сотень гривень «гонорару».

Свою незаконною діяльністю фірма заподіяла державі збитків на суму понад півмільйона гривень. А невдасі-директору доведеться відповідати перед законом: розслідування кримінальної справи щодо фіктивного підприємництва, порушеної слідчими податкової міліції відносно нього, завершене, справа передана до суду з обвинувальним висновком.





